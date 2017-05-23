Ариана Гранде прокомментировала теракт на своем концерте в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде, выступавшая на стадионе Манчестера, где в ночь на вторник был совершен теракт, выразила соболезнования пострадавшим. Она опубликовала пост в Twitter 23 мая.

«Сломлена. От всего сердца, мне очень жаль. Мне не хватает слов», — написала Гранде. Сообщение исполнительницы на момент написания заметки ретвитнули более 400 тысяч раз.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в окружении артистки, Гранде во время взрыва не пострадала.

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Ранее в тот же день сообщалось, что после взрыва на стадионе в Манчестере были госпитализированы 59 человек. Число погибших — 22 человека, среди них были дети. Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», когда концерт Гранде завершался. На выступлении певицы присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много подростков.

В правоохранительных органах подчеркнули, что рассматривают произошедшее как «террористический инцидент».

Ариана Гранде — 23-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. В ее дискографии три студийных альбома.