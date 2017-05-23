СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике в Манчестере

Взрыв на «Манчестер Арене» мог произвести террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск). В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По некоторым данным, взрывов было два.

В результате взрыва, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.

Британская полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент».

