Жители Манчестера запустили хэштег для помощи пострадавшим

Жители британского города Манчестер запустили хэштег #RoomForManchester («комната для Манчестера»), с помощью которого пострадавшие из-за взрыва на стадионе могут найти людей, готовых помочь и пустить в дом. Информацию об акции опубликовало издание Manchester Evening News в Twitter.

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 22 мая 2017, 23:57

Помощь с транспортом и постоем предлагают как простые жители города, так и владельцы гостиниц. Детей, которые в условиях паники и неразберихи разминулись с родителями, подвозят таксисты, передает Sky News.

Вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе «Манчестер Арена» шел концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. По словам очевидцев, сильный взрыв раздался, как только певица Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену. Погибли не менее 20 человек, ранены несколько сотен. Власти склонны классифицировать случившееся как теракт.