После взрыва в Манчестере госпитализировали 59 человек

После взрыва на стадионе в Манчестере, по последним данным, госпитализированы в больницы города 59 человек. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила городская служба скорой помощи.
Для доставки раненых было задействовано 60 спецавтомобилей.
Ранее сообщалось, что пострадали около 50 человек, точной цифры не приводилось.
Число погибших не изменилось и составляет 19 человек.
Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск). В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.
Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент».