Побившую рекорд популярности песню Despacito запретили в Малайзии

Власти Малайзии запретили транслировать на государственных радиостанциях и телеканалах хит Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Об этом пишет Bloomberg в четверг, 20 июля.

Руководитель Министерства связи страны Салех Саид Керуак заявил, что в ведомство поступили жалобы от граждан, недовольных якобы непристойным текстом композиции. Чиновник призвал частные радиостанции отказаться от проигрывания песни из уважения к культурным обычаям Малайзии.

19 июля сообщалось, что трек Despacito побил мировой рекорд популярности стриминговых сервисов. За полгода его прослушали 4,6 миллиарда раз. Хит обогнал песню Джастина Бибера Sorry, которая ранее удерживала рекорд с 4,3 миллиарда прослушиваний.

Композиция Фонси вышла в январе. В записи также принял участие певец Дэдди Янки. Клип на трек, опубликованный на YouTube-канале пуэрториканского музыканта, собрал более 2,6 миллиарда просмотров.