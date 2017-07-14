Женский монастырь во Львовской области забросали бутылками с коктейлем Молотова

Во Львовской области, в поселке Брюховичи неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью женский монастырь, монахини обратились за медицинской помощью. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Главное управление Нацполции в регионе.

«Злоумышленники бросили на территорию монастыря пять бутылок с зажигательной смесью. Огнем поврежден фасад дома», — говорится в пресс-релизе.

Материалы по теме Бандеровские сказочники против эсэсовских призраков Как пропагандисты УПА боролись на бумаге с гитлеровскими войсками

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На странице регионального Департамента гражданской защиты в Facebook отмечается, что в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф «с признаками легкого отравления продуктами горения обратились 20 человек, которых бригадами скорой медицинской помощи доставили в Львовскую областную клиническую больницу».

3 июля глава Еврейского украинского комитета Евгений Долинский на своей странице в Facebook информировал, что в ходе акций посвященных памяти одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации УПА Романа Шухевича — так называемого «ШухевичФеста» во Львове в синагогу бросили бутылку с зажигательной смесью.