Во Львове мемориал на площади Синагог разрисовали неонацистскими символами

Во Львове неизвестные разрисовали мемориал на площади Синагог неонацистскими символами. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Такие вещи недопустимы. Я обращаюсь к руководителям полиции и СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») как можно быстрее найти виновных и применить к ним необходимые меры наказания», — цитирует ресурс мэра Львова Андрея Садового.

Площадь или пространство Синагог — мемориальный комплекс во Львове, возведенный на месте иудейских молельных помещений, разрушенных в ходе холокоста.

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В январе были осквернены могилы на кладбище польских военнослужащих в Киевской области. Вандалы написали на мемориальных знаках «СС Галичина» (название дивизии украинских добровольцев, воевавших на стороне Третьего рейха в Великой Отечественной войне) и «ОУН-УПА» (организации запрещены в России).

В июне 2016-го в центре Львова накануне 75-й годовщины еврейского погрома облили краской мемориал жертвам холокоста. Памятник располагается на проспекте Чорновола, где во время нацистской оккупации находилось Львовское гетто.