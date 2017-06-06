В СБУ завели дело против властей Одессы из-за финансирования храма УПЦ МП

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против Одесского городского совета из-за финансирования храма, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом во вторник, 6 июня, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

«Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по статье 110-2 УК Украины ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")», — написал парламентарий.

По его словам, факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора в размере 2,2 миллиона гривен (4,74 миллиона рублей) в год был выявлен в 2016 году. Депутат также отметил, что не исключает причастности одесского митрополита Агафангела к «сепаратизму».

18 мая стало известно, что Верховная Рада отказалась от рассмотрения законопроектов о деятельности религиозных организаций, так как в сессионном зале не было кворума.

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Украинский парламент планировал рассмотреть два законопроекта. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Он касается деятельности УПЦ МП, некоторых протестантских церквей и других религиозных организаций, руководящие центры которых располагаются в России. Согласно второму, планировалось предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.