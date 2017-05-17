На западе Украины прихожане силой завладели храмом Московского патриархата

В селе Кинаховцы Тернопольской области Украины произошел конфликт между представителями Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов (УПЦ КП и УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

Инцидент произошел вечером 15 мая. Настоятель церкви Святых апостолов Петра и Павла, принадлежащей Московскому патриархату, заявил, что сторонники православной церкви Киевского патриархата повредили его одежду, сломали замки входных дверей и проникли в церковь, говорится в сообщении.

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Как написал на своей странице в Facebook пользователь Валерий Рамский, община Кинаховцев проголосовала за переход местного храма в Тернопольскую епархию УПЦ КП. Однако когда прихожане предъявили решение настоятелю храма, возникла потасовка. Жителей села отказались впустить в храм, но они оттеснили настоятеля и проникли в церковь. В настоящее время представители храм опечатан УПЦ КП.

В январе неизвестные попытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве. Сообщалось, что четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен деревянной церкви и не разбились.

В ноябре 2016-го в Павлограде Днепропетровской области неизвестные подожгли православный храм Кирилла и Мефодия, принадлежащий Московскому патриархату. В сентябре боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в селе Куты Тернопольской области захватили православную церковь УПЦ МП и провели в ней службу.