Веры им нет

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Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

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Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Верховная Рада Украины 18 мая будет голосовать за самый спорный законопроект последнего времени, связанный с религией. Речь идет о максимально возможном ущемлении прав крупнейшей в стране конфессии — Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, как известно, является частью Русской православной церкви (РПЦ) с правами широкой автономии. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Суть вопроса

Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноническая церковь Украины, признанная Вселенским патриархатом. 39 процентов, то есть большинство украинских православных являются прихожанами Московского патриархата. Существует и другая конфессия — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которой было отказано в предоставлении статуса канонической. УПЦ КП считается альтернативным православием (в религиозной терминологии это называется схизмой, то есть расщеплением, расколом церкви).

Как на практике отличаются Церкви Московского и Киевского патриархата и почему первая признана канонической, а вторая нет? Человек, который заходит в украинские храмы один-два раза в год, чтобы поставить свечку, отличий не найдет, но они есть, и существенные. Московский патриархат, например, не приемлет вольной трактовки молитвы, придумывания новых икон или фресок. Для священнослужителей и прихожан УПЦ МП недопустимо молиться за упокой условного врага — точнее, врагов они не определяют в принципе, чего нельзя сказать про УПЦ КП. Также Московский патриархат проводит богослужения на церковнославянском языке, а Киевский патриархат — на украинском, переводя по-своему Священное Писание. Но ключевая разница в том, что основателем УПЦ МП считается Иисус Христос. Церковь находится в единстве со Вселенским православием, с общими таинствами, тогда как Киевский патриархат признает лишь те таинства, которые нравятся ему.

Именно для того, чтобы подмять под себя неугодную веру, украинские политики разработали законопроект, угнетающий УПЦ МП. Московский патриархат решили обязать получать у государства согласие на назначение священников и настоятелей вплоть до регионального уровня. Церкви придется получать добро и на визиты, утверждать состав иностранных делегаций, приезжающих на Украину с проповеднической деятельностью. А приходы, которых в стране насчитывается, по разным данным, от 12,5 до 14 тысяч, после принятия законопроекта должны будут заключать с властью некий договор.

Убрать Кирилла из молитв

Что будет предметом этого документа — не разглашается. Однако известно, что в нем оговариваются условия, которые обязывают УПЦ МП «соблюдать суверенитет, территориальную целостность и законы Украины». О чем может идти речь? О том, чтобы УПЦ МП полностью потеряла свою самостоятельность, а имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла не упоминалось в молитвах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — гарант каноничности УПЦ МП. Если же имя святейшего из молитв убрать, тогда многотысячные приходы лишатся своей каноничности, а вместе с тем и догматических положений, ритуалов и учений. По словам источника в УПЦ МП, который побеседовал с «Лентой.ру» на условиях анонимности, именно этого и хотят украинские политики.

«Сначала нам скажут: не молитесь за патриарха Кирилла. Затем, я этого не исключаю, заставят включить в молебен слова за здравие раба Божьего Петра [президента Порошенко]. Потом вынудят разрисовать стены монастырей флагами УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России). А если тот или иной владыка откажется, прижмут к стенке и запретят деятельность прихода», — полагает наш собеседник.

Официально подтвердить можно как минимум последнее утверждение источника «Ленты.ру». Согласно законопроекту, все приходы Московского патриархата действительно должны будут пройти процедуру перерегистрации и получить заключение неких независимых экспертов. Если условия экспертов от власти они не выполнят, то в дальнейшем не смогут функционировать. По мнению председателя юридического отдела Церкви протоиерея Александра Бахова, это направлено в первую очередь на вмешательство в деятельность УПЦ. Аналогичного мнения придерживается правозащитник из общественной организации «Украина православная» Олег Денисов. «Пытаясь фактически легализовать схему политического давления на религиозные организации, авторы законопроекта составили нелогичный и ошибочный коктейль из юридических норм, применение которых является невозможным на практике», — считает Денисов.

Вместе с тем не стоит забывать, что помимо духовного аспекта и веры речь идет также о вполне материальных вещах. Согласно статистике, сейчас УПЦ МП насчитывает 45 епархий, свыше 12 тысяч приходов, 20 учебных заведений, три лавры и 183 монастыря, в которых живут более 4,5 тысячи монахов. Это десятки тысяч зданий, сооружений и других культовых построек с дорогостоящим убранством, роскошной утварью, богатыми иконостасами и уникальными святыми образами. Если переводить в деньги, это космические суммы. На все это богатство давно положила глаз раскольническая УПЦ КП во главе с митрополитом Филаретом, некогда объявившим себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Запретить нельзя разрешить

С тем, что законопроект является антиконституционным, согласны и эксперты комиссий Верховной Рады. В этот раз они не могли не обратить внимания на очевидное. В частности, в их выводах указано, что «есть основания полагать, что договор [между УЦП МП и государством] может содержать непрозрачный перечень обязательств». Эксперты указывают также, что в настоящее время нормами Уголовного кодекса Украины четко определена ответственность, которая наступает за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А в законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» уже прописаны принципы взаимодействия религиозных организаций, которые проводят свою деятельность на территории страны.

Завершает свои выводы комиссия так: «Законопроект ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержит признаки дискриминации и разделяет граждан Украины по религиозному признаку. Принятие этого проекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны, а также негативно скажется на международном имидже Украины».

Но если нарушения законопроекта и его антиконституционный шлейф столь очевидны, почему Рада выносит его на рассмотрение? Вторая половина мая и июнь обещают стать очень горячими в украинском парламенте и политикуме в целом. Постмайданная украинская власть иногда получает кредиты от разнообразных авторитетных организаций — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других. Но для того, чтобы транши Украине выделялись, она должна четко выполнять многочисленные требования Запада.

В ближайшее время в Раде ожидается голосование за пенсионную реформу, к которой граждане в личных разговорах уже добавляют определение «антинародная». Пенсионный возраст будет повышен, многие и вовсе лишатся пенсий. Ожидается снятие моратория на вырубку и продажу леса-кругляка (в виде сырья — то есть за бесценок). Разумеется, все эти законопроекты и иностранные кредиты украинская власть преподносит своим гражданам как благо, но денег в карманах людей становится все меньше. Недавно Украина возглавила рейтинг наиболее коррумпированных государств. Сейчас власти готовятся к следующему неоднозначному шагу: разрешить продажу сельскохозяйственной земли. Подливает масла в огонь постоянный рост тарифов на ЖКХ, подорожание бензина, лекарств, хлеба и других товаров и услуг.

В такой ситуации угроза уничтожения приходов главной конфессии страны — повод для отвлечения внимания. Политическая технология ясна: национал-радикалы, прикрываясь иконами, будут требовать закрытия «промосковских» храмов по всей стране. Украинские граждане встанут на защиту своих приходов, священников, духовных наставников. А в это время власть под шумок примет в парламенте пакет законов, из-за которых народ обнищает еще больше. Примеров, когда храмы УПЦ МП захватывали запрещенные в России националистические группировки, уже достаточно. В разных регионах Украины радикалы атакуют культовые сооружения, избивают прихожан и насильно передают храмы Киевскому патриархату.

Екатерина Терехова (Киев)специально для «Ленты.ру»

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