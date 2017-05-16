Веры им нет

Верховная Рада Украины 18 мая будет голосовать за самый спорный законопроект последнего времени, связанный с религией. Речь идет о максимально возможном ущемлении прав крупнейшей в стране конфессии — Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, как известно, является частью Русской православной церкви (РПЦ) с правами широкой автономии. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Суть вопроса

Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноническая церковь Украины, признанная Вселенским патриархатом. 39 процентов, то есть большинство украинских православных являются прихожанами Московского патриархата. Существует и другая конфессия — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которой было отказано в предоставлении статуса канонической. УПЦ КП считается альтернативным православием (в религиозной терминологии это называется схизмой, то есть расщеплением, расколом церкви).

Как на практике отличаются Церкви Московского и Киевского патриархата и почему первая признана канонической, а вторая нет? Человек, который заходит в украинские храмы один-два раза в год, чтобы поставить свечку, отличий не найдет, но они есть, и существенные. Московский патриархат, например, не приемлет вольной трактовки молитвы, придумывания новых икон или фресок. Для священнослужителей и прихожан УПЦ МП недопустимо молиться за упокой условного врага — точнее, врагов они не определяют в принципе, чего нельзя сказать про УПЦ КП. Также Московский патриархат проводит богослужения на церковнославянском языке, а Киевский патриархат — на украинском, переводя по-своему Священное Писание. Но ключевая разница в том, что основателем УПЦ МП считается Иисус Христос. Церковь находится в единстве со Вселенским православием, с общими таинствами, тогда как Киевский патриархат признает лишь те таинства, которые нравятся ему.

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Именно для того, чтобы подмять под себя неугодную веру, украинские политики разработали законопроект, угнетающий УПЦ МП. Московский патриархат решили обязать получать у государства согласие на назначение священников и настоятелей вплоть до регионального уровня. Церкви придется получать добро и на визиты, утверждать состав иностранных делегаций, приезжающих на Украину с проповеднической деятельностью. А приходы, которых в стране насчитывается, по разным данным, от 12,5 до 14 тысяч, после принятия законопроекта должны будут заключать с властью некий договор.

Убрать Кирилла из молитв

Что будет предметом этого документа — не разглашается. Однако известно, что в нем оговариваются условия, которые обязывают УПЦ МП «соблюдать суверенитет, территориальную целостность и законы Украины». О чем может идти речь? О том, чтобы УПЦ МП полностью потеряла свою самостоятельность, а имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла не упоминалось в молитвах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — гарант каноничности УПЦ МП. Если же имя святейшего из молитв убрать, тогда многотысячные приходы лишатся своей каноничности, а вместе с тем и догматических положений, ритуалов и учений. По словам источника в УПЦ МП, который побеседовал с «Лентой.ру» на условиях анонимности, именно этого и хотят украинские политики.

Президент Порошенко с супругой на молебне в память о жертвах голодомора, которую проводит раскольник Филарет Фото: Анатолий Степанов / ZUMA Press / Globallookpress.com

«Сначала нам скажут: не молитесь за патриарха Кирилла. Затем, я этого не исключаю, заставят включить в молебен слова за здравие раба Божьего Петра [президента Порошенко]. Потом вынудят разрисовать стены монастырей флагами УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России). А если тот или иной владыка откажется, прижмут к стенке и запретят деятельность прихода», — полагает наш собеседник.

Официально подтвердить можно как минимум последнее утверждение источника «Ленты.ру». Согласно законопроекту, все приходы Московского патриархата действительно должны будут пройти процедуру перерегистрации и получить заключение неких независимых экспертов. Если условия экспертов от власти они не выполнят, то в дальнейшем не смогут функционировать. По мнению председателя юридического отдела Церкви протоиерея Александра Бахова, это направлено в первую очередь на вмешательство в деятельность УПЦ. Аналогичного мнения придерживается правозащитник из общественной организации «Украина православная» Олег Денисов. «Пытаясь фактически легализовать схему политического давления на религиозные организации, авторы законопроекта составили нелогичный и ошибочный коктейль из юридических норм, применение которых является невозможным на практике», — считает Денисов.

Вместе с тем не стоит забывать, что помимо духовного аспекта и веры речь идет также о вполне материальных вещах. Согласно статистике, сейчас УПЦ МП насчитывает 45 епархий, свыше 12 тысяч приходов, 20 учебных заведений, три лавры и 183 монастыря, в которых живут более 4,5 тысячи монахов. Это десятки тысяч зданий, сооружений и других культовых построек с дорогостоящим убранством, роскошной утварью, богатыми иконостасами и уникальными святыми образами. Если переводить в деньги, это космические суммы. На все это богатство давно положила глаз раскольническая УПЦ КП во главе с митрополитом Филаретом, некогда объявившим себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Запретить нельзя разрешить

С тем, что законопроект является антиконституционным, согласны и эксперты комиссий Верховной Рады. В этот раз они не могли не обратить внимания на очевидное. В частности, в их выводах указано, что «есть основания полагать, что договор [между УЦП МП и государством] может содержать непрозрачный перечень обязательств». Эксперты указывают также, что в настоящее время нормами Уголовного кодекса Украины четко определена ответственность, которая наступает за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А в законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» уже прописаны принципы взаимодействия религиозных организаций, которые проводят свою деятельность на территории страны.

Завершает свои выводы комиссия так: «Законопроект ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержит признаки дискриминации и разделяет граждан Украины по религиозному признаку. Принятие этого проекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны, а также негативно скажется на международном имидже Украины».

Но если нарушения законопроекта и его антиконституционный шлейф столь очевидны, почему Рада выносит его на рассмотрение? Вторая половина мая и июнь обещают стать очень горячими в украинском парламенте и политикуме в целом. Постмайданная украинская власть иногда получает кредиты от разнообразных авторитетных организаций — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других. Но для того, чтобы транши Украине выделялись, она должна четко выполнять многочисленные требования Запада.

Крестный ход прихожан УПЦ МП Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ближайшее время в Раде ожидается голосование за пенсионную реформу, к которой граждане в личных разговорах уже добавляют определение «антинародная». Пенсионный возраст будет повышен, многие и вовсе лишатся пенсий. Ожидается снятие моратория на вырубку и продажу леса-кругляка (в виде сырья — то есть за бесценок). Разумеется, все эти законопроекты и иностранные кредиты украинская власть преподносит своим гражданам как благо, но денег в карманах людей становится все меньше. Недавно Украина возглавила рейтинг наиболее коррумпированных государств. Сейчас власти готовятся к следующему неоднозначному шагу: разрешить продажу сельскохозяйственной земли. Подливает масла в огонь постоянный рост тарифов на ЖКХ, подорожание бензина, лекарств, хлеба и других товаров и услуг.

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В такой ситуации угроза уничтожения приходов главной конфессии страны — повод для отвлечения внимания. Политическая технология ясна: национал-радикалы, прикрываясь иконами, будут требовать закрытия «промосковских» храмов по всей стране. Украинские граждане встанут на защиту своих приходов, священников, духовных наставников. А в это время власть под шумок примет в парламенте пакет законов, из-за которых народ обнищает еще больше. Примеров, когда храмы УПЦ МП захватывали запрещенные в России националистические группировки, уже достаточно. В разных регионах Украины радикалы атакуют культовые сооружения, избивают прихожан и насильно передают храмы Киевскому патриархату.

