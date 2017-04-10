Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран

Украина вышла на первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Таковые результаты исследования EY, опубликованного на сайте компании. Подавляющее большинство — 88 процентов — опрошенных организацией представителей украинского бизнеса считают, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране.

На втором и третьем месте расположились Кипр и Греция (82 и 81 процента). Россия с 66 процентами заняла 16 место.

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В конце состоящего из 41 страны рейтинга оказались Финляндия, Норвегия и Дания. В последней лишь шесть процентов считают проблему коррупции существенной.

В предыдущем рейтинге, составленном в 2015 году, Россия располагалась на 18 месте, Украина — на 7-м.

Результаты исследования показали, что молодое поколение в большинстве стран относится к коррупции более терпимо. Около 73 процентов представителей поколения Y (родившиеся после 1981 года) считают, что неэтичное поведение допустимо ради выживания бизнеса, а 68 процентов согласились участвовать в таких практиках. Для поколения X (45-54 года) данный результат составляет 49 процентов.