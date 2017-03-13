Зарубежные предприниматели отметили улучшение делового климата в России

Респонденты, принявшие участие в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Оценка иностранным бизнесом деловой среды в России», отметили улучшение предпринимательского климата. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта.

Отмечается, что количество опрошенных, заявивших о позитивной динамике, увеличилось в четыре раза по сравнению с 2015 годом — с 6 до 23 процентов. По словам президента РСПП Александра Шохина, исследование показывает, что, несмотря на экономические и социально-политические трудности, зарубежный бизнес сохраняет оптимизм в отношении российского рынка и готов инвестировать при условии сохранения стабильности и прогнозируемости влияния внешних факторов.

Главным препятствием развития деловой среды в России иностранные предприниматели считают недостаток квалифицированных кадров. Негативную роль также играет коррупция в органах власти, недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав.

Мониторинг состояния делового климата проводится РСПП ежегодно. С 2011 года исследование включает в себя блок, посвященный оценке деловой среды в России иностранными инвесторами, осуществляющими активную деятельность на территории страны. Этот блок организуется агентством FleishmanHillard Vanguard.

