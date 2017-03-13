РСПП предложил брать подоходный налог с банковских вкладов

С процентов по банковским вкладам необходимо взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в понедельник, 13 марта, заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель правления компании Aeon Роман Троценко, сообщает Rambler News Service.

По его словам, это позволит устранить диспропорции в налогообложении и сбалансировать приток денежных средств на финансовые рынки.

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НДФЛ облагаются инвестиции в фондовый рынок или покупка ценных бумаг, однако при вложении в банковские депозиты подобный налог не уплачивается. «Происходит перекос — денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов», — сказал Троценко. Как известно, инвесторы могут вести себя безответственно, например, распределить большой вклад между массой коммерческих банков, пояснил он.

Также представитель РСПП назвал налог на имущество пережитком раннего капитализма и аналогом «феодального налога на трубу» и заявил о целесообразности отказа от него. Эта норма может быть заменена увеличенной долей налога на прибыль. «То есть отказаться от налога на имущество в 2,2 процента и увеличить свою долю в налоге на прибыль», — добавил Троценко.

Ранее 13 марта глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал остановить «неналоговый террор» и не пытаться решить все проблемы с помощью налогового законодательства. В тот же день Минфин предложил установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22 процентов.

В начале месяца стало известно, что Минэкономразвития России рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.