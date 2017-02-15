Россия поднялась на 40 мест в рейтинге свободных экономик

Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation. Такая позиция в списке объясняется тем, что российской экономике мешает пренебрежение нормами права.

В исследовании говорится о давлении, под которым находится судебная система страны, и широко распространенной коррупции. Соседями России стали Мадагаскар и Нигерия (113-е и 115-е места соответственно). Лидеры списка — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

В 2016 и 2015 годах Heritage Foundation ставил Россию на 153-е и 143-е места соответственно.

Составители перечня оценивают экономики стран на основе 10 критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.