Храм Московского патриархата в Киеве «отбил» бутылки с зажигательной смесью

В Киеве неизвестные попытались поджечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в понедельник, 16 января, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Как отмечается, четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен деревянной церкви и не разбились. Настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько высказал мнение, что атака на церковь была попыткой забрать дорогую землю, на которой она находится.

По его словам, приход в течение последнего полугода страдает от нападений неизвестных инвесторов, которые планируют построить на месте храма многоэтажный дом.

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В ноябре 2016-го в Павлограде Днепропетровской области неизвестные подожгли православный храм Кирилла и Мефодия, принадлежащий Московскому патриархату.

В сентябре боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) в селе Куты Тернопольской области на западе Украины захватили православную церковь и совместно с представителями неканонического Киевского патриархата провели в ней службу. Церковь и земля, на которой она стоит, принадлежат местной общине УПЦ МП.

Неканонический Киевский патриархат откололся от УПЦ в 1992 году.

