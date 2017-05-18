Совет церквей призвал Украину отказаться от изменения законов о свободе совести

Всемирный совет церквей (ВСЦ) обеспокоен возможным принятием церковных законопроектов, вносящих изменения в законы «О свободе совести» и «Особом статусе религиозных организаций» и призывает президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия отказаться от этой затеи. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ВСЦ пастора Олафа Фюксе Твейта, которое опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

«Содружество Всемирного совета церквей, самая открытая и крупная экуменическая организация, которая насчитывает триста сорок восемь Церквей-членов, представляющих более чем сто десять стран и пятьсот миллионов христиан, глубоко обеспокоено намерением Верховной рады Украины включить в повестку дня законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", а также законопроект "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором"», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Веры им нет Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

По мнению ВСЦ, принятие данных закондательных инициатив поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин в стране и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе. «Мы призываем к тому, чтобы эти чреватые негативными последствиями законопроекты были отозваны», — подчеркнули в совете.

17 мая депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что инициируя законопроекты, направленные против свободы вероисповедания в Украине, власть не только нарушает Конституцию Украины, но и провоцирует конфликты на религиозной почве, передавала «Страна».

В тот же день сообщалось, что в селе Кинаховцы Тернопольской области Украины произошел конфликт между представителями Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов. Настоятель церкви Святых апостолов Петра и Павла, принадлежащей Московскому патриархату, заявил, что сторонники православной церкви Киевского патриархата повредили его одежду, сломали замки входных дверей и проникли в церковь.

Рассмотрение обоих законопроектов должно состояться в четверг, 18 мая, в Верховной Раде Украины.