Рада отложила рассмотрение законов против УПЦ МП

Верховная Рада отказалась от рассмотрения в четверг, 18 мая, законопроектов о деятельности религиозных организаций, так как в сессионном зале отсутствует необходимое количество голосов для их принятия. Об этом сказал заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

«Не будут рассматриваться, потому что нет поддержки в зале», — заявил депутат.

В комментарии «Интерфакс-Украина» он сообщил, что законопроекты не готовы к рассмотрению.

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Украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Он касается деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), некоторых протестантских церквей и других религиозных организаций, руководящие центры которых располагаются в России. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.