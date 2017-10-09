Вышел фильм про оболганного «Матильдой» государя с Федором Емельяненко

В сети появился первый эпизод картины «Оболганный государь», ранее носившей рабочее название «Ложь "Матильды"». Ролик доступен на портале «Видео Mail.ru».

Лента вышла с подзаголовком «Правда о последнем русском царе» и стала ответом на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

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В «Оболганном государе» снялись боец Федор Емельяненко, путешественник Федор Конюхов, актер Николай Бурляев, балерина Ильзе Лиепа и космонавт Сергей Рыжиков.

Режиссером выступил Сергей Алиев. Вторая серия будет опубликована 15 октября.

В фильме Учителя «Матильда», который выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг ленты разгорелся скандал из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).