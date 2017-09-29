Панин показал суровую версию «Нелюбви» со своей дочерью

Видео: ХАЙПОВОСТИ / YouTube

Актер Алексей Панин в очередном выпуске шоу «Хайповости» представил трейлер более жесткой версии фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, выдвинутого на премию «Оскар» от России. Клип на выдуманную ленту «Рай» опубликован на видеохостинге YouTube в пятницу, 29 сентября.

«Андрея любят обвинять в конъюнктурности и демонстрации чернухи, которая, естественно, не отражает современную российскую действительность. Но мы то, ребят, с вами знаем, что действительность намного страшнее», — объяснил Панин. Он добавил, что его лента «точно получит "Оскар"».

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В клипе, помимо артиста, снялась его дочь Анна.

«Нелюбовь» выдвинули на соискание премии «Оскар» 21 сентября. В прокат картина вышла 1 июня. В ней рассказывается о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей.

Ранее в сентябре Панин показал версию «Матильды» Алексея Учителя, которая «не оскорбляет ничьи чувства».