Стал известен претендент на «Оскар» от России

На соискание премии «Оскар» от России выдвинут фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Об этом ТАСС сообщил источник в Российском оскаровском комитете.

Среди картин, которые рассматривал для выдвижения на премию Российский оскаровский комитет, также были фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Холодное танго» Павла Чухрая и другие картины.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В картине, которая рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. «Нелюбовь» — вторая работа Звягинцева, выдвинутая от России на «Оскар». Его предыдущая картина «Левиафан» попала в число номинантов на премию в 2015 году, но уступила польскому фильму «Ида» Павла Павликовского.