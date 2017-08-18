Создатели «Нелюбви» решили бороться с «Матильдой» за выдвижение на «Оскар»

У фильма Алексея Учителя «Матильда» мало шансов в борьбе за «Оскар», считает продюсер картины «Нелюбовь» Александр Роднянский. Он заявил, что от России на кинопремию нужно выдвинуть ленту Андрея Звягинцева, передает «Интерфакс» в пятницу, 18 августа.

«Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и уверены, что у него есть шансы в борьбе за "Оскар"», — подчеркнул Роднянский.

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Продюсер отметил, что перед тем, как отправлять на «Оскар» «Матильду», следовало бы показать ее на значимом международном кинофестивале. «Я с огромной симпатией и уважением отношусь к Алексею Ефимовичу Учителю, уверен, что он сделал сильный фильм. Сочувствую автору в связи с тем, что происходит вокруг его картины задолго до ее премьеры», — добавил он.

10 августа Учитель заявил, что попытается выдвинуть «Матильду» в качестве претендента на «Оскар». Лента, которая выйдет в широкий прокат 25 октября, рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Нелюбовь» Звягинцева повествует о московской супружеской паре в разгар тяжелого развода. На российские экраны фильм вышел 1 июня. Мировая премьера ленты прошла на Каннском фестивале в мае, где она была удостоена приза жюри.

Решение о том, какая лента поборется в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», принимает российский оскаровский комитет. По правилам кинопремии, от каждой страны в состязании может принимать участие лишь одна картина.



