«Нелюбовь» Звягинцева стала лучшим фильмом Мюнхенского фестиваля

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получил главный приз международного кинофестиваля в Мюнхене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

«Мы очень рады победе нашего фильма на таком столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене», — заявил продюсер ленты Александр Роднянский.

«Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — добавил он.

В основной конкурсной программе смотра были также показаны картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса и «Роковое искушение» Софии Копполы.

На российские экраны «Нелюбовь» вышла 1 июня. Мировая премьера ленты прошла на Каннском фестивале в мае, где она была удостоена приза жюри.