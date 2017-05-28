«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант»,— сказал Звягинцев после объявления решения жюри.

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Режиссер выразил благодарность продюсеру картины Александру Роднянскому, сценаристу Олегу Негину, оператору Михаилу Кричману и другим создателям фильма.

До премьеры на Каннском кинофестивале детали сюжета «Нелюбви» держались в строгом секрете. Картина рассказывает о супружеской паре в исполнении Марии Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода. Их 12-летний сын Алеша, увидев одну из ссор родителей, сбегает из дома.

Фильм «Нелюбовь» является совместной продукцией российской, французской, бельгийской и немецкой кинокомпаний. Съемки начались осенью 2016 года.

Российская премьера «Нелюбви» состоится 1 июня.

Для Андрея Звягинцева эта награда стала третьей на Каннском кинофестивале. В 2011 году он получил главный приз в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая. Корреспонденты «Ленты.ру» ведут ежедневные дневники, посвященные мероприятию.