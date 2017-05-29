Звягинцев открестился от политических заявлений в «Нелюбви»

Режиссер Андрей Звягинцев, получивший специальный приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля за фильм «Нелюбовь», заявил, что упоминание в нем ситуации на Украине не является политическим заявлением. Его слова с церемонии вручения награды передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Кинематографист подчеркнул, что ему сложно было уйти от происходящих в мире событий, поэтому возникла параллель между сюжетом «Нелюбви» и ситуацией на Украине. «Этот фон совершенно очевиден, мы не могли им не воспользоваться», — объяснил Звягинцев.

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Он добавил, что его лента рассказывает «о постоянном эгоизме и сосредоточенности на себе». «Не хотелось превращать ее в политическое заявление», — отметил режиссер.

70-й Каннский фестиваль проходил во Франции с 17 по 28 мая. Главный приз получил фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда

До премьеры на кинофестивале, на которой фильм Звягинцева встретили овациями, детали сюжета «Нелюбви» держались в строгом секрете. Картина рассказывает о супружеской паре (Мария Спивак и Алексей Розин) в разгар тяжелого развода. Их 12-летний сын Алеша (Матвей Новиков) сбегает из дома.

Российская премьера «Нелюбви» состоится 1 июня.