Назван лауреат «Золотой пальмовой ветви»

Главный приз Каннского кинофестиваля в 2017 году получил фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреат «Золотой пальмовой ветви» был назван на церемонии закрытия 70-го фестиваля в воскресенье, 28 мая.

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Главные роли в картине исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст и Терри Нотари.

В фильмографии Эстлунда также такие работы, как «Гитара-монголоид», «Добровольно-принудительно» и «Форс-мажор».

Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был».

Лучшей актрисой названа Диана Крюгер за фильм Фатиха Акина «Из ниоткуда».

Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получила специальный приз жюри.

70-й Каннский кинофестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.