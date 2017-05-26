В Каннах новым сериям «Твин Пикса» Дэвида Линча аплодировали стоя

Новые эпизоды сериала «Твин Пикс» американского режиссера Дэвида Линча, показанные на 70-м Каннском кинофестивале, были встречены продолжительными овациями. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Cinéma CANAL+.

После просмотра зрители встали со своих мест и долго аплодировали Линчу. Режиссер благодарил публику со слезами на глазах.

В Каннах были показаны первые две серии третьего сезона, вышедшие на телеканале Showtime 21 мая.

70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.