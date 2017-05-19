Появились тизеры фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» с Кидман

В сети появились несколько тизеров фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Ролики опубликовали режиссер ленты Джон Кэмерон Митчелл, автор одноименного рассказа Нил Гейман и актриса Эль Фанниг в своих Instagram-аккаунтах.

A post shared by Neil Gaiman (@neilhimself) on May 18, 2017 at 6:04am PDT

A post shared by Elle Fanning (@ellefanning) on May 18, 2017 at 6:00am PDT

A post shared by John Cameron Mitchell (@johncameronmitchell) on May 18, 2017 at 7:02am PDT

В картине, помимо Эль Фаннинг, снялись Николь Кидман, Рут Уилсон и Мэтт Лукас. В центре сюжета — знакомство двух молодых людей из Южного Лондона с инопланетной девушкой, отбившейся от своей группы во время путешествия по галактике.

Премьера ленты состоится 21 мая во внеконкурсной программе Каннского фестиваля.