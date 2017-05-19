В Каннах показ фильма «Окча» остановили из-за непрерывного свиста зрителей

Демонстрацию ленты «Окча» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо на Каннском кинофестивале пришлось остановить из-за того, что зрители начали освистывать фильм. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая.

Публика принялась шуметь, как только на экране появилась эмблема компании Netflix, занимающейся распространением картины. Шум не стихал на протяжении пяти первых минут фильма.

Отмечается, что недовольство зрителей вызвало то, что на экране было видно только половину картинки, лица актеров оказались обрезаны.

Посетившие показ кинокритики сравнили происходившее в зале с тюремным бунтом.

«Включают "Окчу", во время появления лого Netflix начинают освистывать. Затем начинается фильм, у изображения нарушены соотношения сторон», — отметил критик Дэвид Эрлих.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. На открытии мероприятия присутствовали российские звезды. В частности, по красной дорожке прошли легкоатлетка Елена Исинбаева и телеведущая Виктория Боня, отмечают dni.ru.

Фильм «Окча» рассказывает о дружбе девочки Ми-джи (Ан Со-хен) с крупным свиноподобным зверем Окчей. Животное крадут представители международного конгломерата «Мирандо Корпорейшн», а Ми-джа отправляется на поиски своего друга. В картине также снялись Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол.