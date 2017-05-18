Моника Беллуччи схватила за волосы и поцеловала соведущего на Каннском фестивале

Материалы по теме На дорожку Главные кадры церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля

Итальянская актриса Моника Беллуччи схватила за волосы и поцеловала французского комика Алекса Луца на открытии Каннского фестиваля. Видео опубликовало издание Daily Mail в четверг, 18 мая.

Беллуччи и Луц стали соведущими церемонии. Перед поцелуем они разыграли небольшую сценку.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. На открытии показали фильм «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена.

Среди гостей церемонии были и российские звезды. По красной дорожке прошли легкоатлетка Елена Исинбаева и телеведущая Виктория Боня, отмечают dni.ru.