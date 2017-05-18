Фильм Звягинцева «Нелюбовь» в Каннах встретили овациями

На 70-м Каннском кинофестивале состоялась премьера картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Критики встретили работу режиссера долгими аплодисментами, сообщает «Интерфакс» в четверг, 18 мая.

Лента была показана в рамках основного конкурса смотра, где также представлены такие фильмы, как «Кроткая» Сергея Лозницы, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и «Хэппи Энд» Михаэля Ханеке.

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До премьеры на Каннском кинофестивале детали сюжета «Нелюбви» держались в строгом секрете. Картина рассказывает о супружеской паре в исполнении Марии Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода. Их 12-летний сын Алеша, увидев одну из ссор родителей, сбегает из дома.

Фильм является совместной продукцией российской, французской, бельгийской и немецкой кинокомпаний. Съемки начались осенью 2016 года.

Российская премьера «Нелюбви» состоится 1 июня.

70-й Каннский фестиваль проходит с 17 по 28 мая.