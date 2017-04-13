Звягинцева похвалили за попадание в Канны без господдержки

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал большим достижением успех российского режиссера Андрея Звягинцева, чья картина «Нелюбовь» прошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН) в четверг, 13 апреля.

«Самое главное, что наш фильм в конкурсе Канн, и фильм снят без поддержки государства. На фоне тотального провала "Времени первых" — это показ Министерству культуры и Фонду кино, что без поддержки государства можно снимать кино, признанное во всем мире», — заявил Шнейдеров.

Эксперт также оценил шанс «Нелюбви» на победу на Каннском смотре. «У всех фильмов, которые попали в Канны, есть шансы. Звягинцев заслуженный режиссер, у него огромное количество наград. Он пользуется авторитетом. Буду от души за него болеть», — сказал критик.

В основной конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля, помимо ленты Звягинцева, будет представлен еще один фильм российского производства — «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы.

Ранее в четверг была объявлена полная программа киносмотра.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.