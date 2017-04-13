Новый фильм Звягинцева вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля. Об этом со ссылкой на художественного директора смотра Тьерри Фремо сообщает ТАСС в четверг, 13 апреля.

«Мы все горды приглашением нашего фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире. Звягинцев — выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением», — отреагировал на решение продюсер ленты Александр Роднянский.

Фильм «Теснота» еще одного российского режиссера Кантемира Балагова будет продемонстрирован в Каннах в рамках программы «Особый взгляд».

В основной конкурс смотра также попала картина «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы.

В основе сюжета «Нелюбви» Звягинцева лежит история супружеской пары в пору развода. Они собираются начать новую жизнь с другими партнерами, но во время очередной ссоры их 12-летний сын Алеша исчезает.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.