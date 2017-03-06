Новый фильм Звягинцева покажут во всех странах Европы

Права на фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, известного такими картинами, как «Левиафан», «Елена» и «Изгнание» купили все европейские страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера ленты Александра Роднянского.

По словам продюсера, сразу после окончания Европейского кинорынка (EFM), проходившего во время 67-го Берлинского кинофестиваля, картину купили для проката в Великобритании, Дании и Испании.

«Права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки», — сказал Роднянский.

Международный дистрибьютор «Нелюбви» компания Wild Bunch начал продажу еще на стадии подготовки съемок в мае 2016 года в Каннах. Как заявил Роднянский, процесс предпродаж будет завершен в мае этого года.

Новый фильм, который выйдет в прокат в 2017 году, расскажет историю супружеской пары после тяжелого развода. Это уже не первая работа тандема Звягинцева и Роднянского. В 2014 году в прокат вышла картина «Левиафан», которая получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и приз в Каннах за лучший сценарий. Среди других лент Звягинцева «Елена», «Изгнание», «Возвращение».