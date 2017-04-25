В Каннах представят «Вещего Олега»

На Каннском кинорынке Marche du Film впервые будет представлен исторический блокбастер «Вещий Олег». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Презентация картины пройдет 17 мая. Зарубежным прокатчикам и байерам покажут 7-минутный фрагмент из зимнего блока съемок, а также тизер картины. Также компания Planeta Inform, которая занимается производством и продажами «Вещего Олега», представит такие проекты, как «Кома», «Икария» и «Скиф».

«Наш проект — не просто рядовая историческая картина, мы ориентируемся не только на местный рынок, но и на зарубежного зрителя. Основными референсами, на которые мы ориентируемся в ходе производства, являются такие мировые хиты, как "Храброе сердце" и "Гладиатор", а также сериалы "Викинги" и "Игра престолов"», — рассказал продюсер ленты Дмитрий Литвинов.

Сюжет «Вещего Олега» расскажет о начале правления князя Олега, объединившего славянские племена и считающегося основателем Киевской Руси. Лента выйдет в российский прокат в 2019 году.

Главную роль в фильме играет актер Владимир Яглыч. Также в картине появляются Иева Андреевайте и Данила Якушев. Продюсерами «Вещего Олега» выступают Дмитрий Литвинов и Владимир Кильбург.