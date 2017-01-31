Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит испанец

Испанский режиссер Педро Альмодовар станет председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году. Об этом сообщает Agence France-Presse во вторник, 31 января.

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«Я рад, что мне выпала честь отметить 70-летие фестиваля на этом посту», — заявил Альмадовар. Кинематографист станет первым испанцем, который возглавит жюри этого международного мероприятия.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017-го.

В фильмографии 67-летнего Альмодовара такие фильмы, как «Высокие каблуки» (1991), «Живая плоть» (1997), «Все о моей матери» (1999), «Дурное воспитание» (2004), «Я очень возбужден» (2013).

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На 69-м фестивале, прошедшем в мае 2016 года, свои фильмы представили режиссеры Джим Джармуш, Пол Верховен, братья Дарденн, Брюно Дюмон и британец Кен Лоуч. Вне конкурса выступили Стивен Спилберг и Вуди Аллен. Лента российского кинематографиста, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «(М)ученик» удостоилась на фестивале независимой премии Франсуа Шале. Золотую пальмовую ветвь получил Лоуч за картину «Я, Дэниэл Блейк».

Каннский кинофестиваль ежегодно проходит в мае в городе Канне на юге Франции. Впервые он был проведен в 1946 году.

