В сети высмеяли платье посетившей Каннский фестиваль главы Минкульта Израиля

Платье министра культуры Израиля Мири Регев, появившейся на красной дорожке Каннского фестиваля, стало поводом для насмешек в соцсетях. На подоле юбки чиновницы изображены виды Иерусалима, включая спорные районы города, передает портал Haaretz.

Пользователи Facebook пририсовали к наряду Регев изображения израильского разделительного барьера, фото бомбежек Газы и корабль инопланетян из фильма «День независимости».

По словам министра, она хотела таким образом «показать красоту Иерусалима в честь 50-летия его освобождения». Платье было создано израильским дизайнером Авиадом Херманом.

Шестидневная война продолжалась на Ближнем Востоке с 5 по 10 июня 1967 года между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром — с другой. Израиль за шесть дней одержал победу над арабскими армиями, захватив Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. ООН считает строительство еврейских поселений на этой земле незаконным и противоречащим международному законодательству.

Израильский разделительный барьер — пограничное сооружение, отделяющее Израиль от Западного берега реки Иордан.