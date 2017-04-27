Израиль прокомментировал данные об ударе по сирийской территории

Сообщения об ударе по прилегающей к аэропорту Дамаска территории вписываются в израильскую политику противодействия ливанской группировке «Хезболла». Об этом сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ», его слова передает РИА Новости.

Материалы по теме «Мы не поддерживаем ни одну из сторон» Временный поверенный в делах Израиля — об участии России в сирийском конфликте

Кац не стал признавать ответственность Израиля, но заметил, что Тель-Авив регулярно противодействует попыткам Ирана передавать оружие в руки «Хезболлы», в том числе когда такие поставки идут через территорию Сирии. Он напомнил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ранее обещал реагировать на данные разведки о таких случаях.

Ранее 27 апреля сообщалось, что ВВС еврейского государства нанесли удар по территории рядом с международным аэропортом Дамаска. По данным источников Reuters, целью был склад оружия для «Хезболлы».

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.