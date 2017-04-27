ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска

Израильские ВВС в ночь на четверг, 27 апреля, атаковали один из объектов в районе международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Алям».

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По предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в Twitter-аккаунте IsraelBreaking.

Израильские ВВС время от времени подвергают обстрелу различные цели на территории Сирии. В Иерусалиме заявляют, что целью подобных рейдов является предотвращение передачи оружия движению «Хезболла».

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.