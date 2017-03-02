Умер сделавший главный снимок шестидневной войны фотограф Давид Рубингер

Скончался израильский фотограф Давид Рубингер, чей снимок, на котором запечатлены парашютисты у Стены Плача, стал главной иллюстрацией шестидневной войны 1967 года. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает The Guardian.

Рубингеру было 92 года. О смерти фотографа объявили его дети.

Фото: David Rubinger / Reuters

Работы Рубингера прослеживают историю Израиля, включая все основные войны, а также личную жизнь основных политических деятелей государства.

Рубингер был фотожурналистом и репортером журнала Time.

О своем самом известном снимке, «Парашютисты у Стены Плача», сам фотограф говорил, что технически это не очень хороший кадр. Однако именно он принес ему всемирную известность.

Шестидневная война продолжалась на Ближнем Востоке с 5 по 10 июня 1967 года между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром — с другой. Израиль за шесть дней одержал победу над арабскими армиями. Фотография Рубингера сделана в последний день столкновения.