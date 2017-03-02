Умер «мусорный» художник Густав Мецгер

Художник Густав Мецгер, создатель направления автодеструктивного искусства, скончался в Лондоне. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает The Guardian.

Мецгеру было 90 лет. Он умер в своем доме. Причина смерти не уточняется.

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Инсталляции Мецгера часто состояли из отходов. В 2004 году в галерее Тейт показали реконструкцию его работы «Первая общественная демонстрация автодеструктивного искусства» 1960-го, одним из объектов которой был мешок с мусором. Уборщица музея выбросила пакет, уничтожив произведение.

Художник описывал автодеструктивное искусство как «последнее отчаянное подрывное политическое оружие, атаку на капиталистическую систему, а также атаку на арт-дилеров и коллекционеров, которые используют современное искусство ради выгоды».

Густав Мецгер повлиял на таких деятелей культуры, как основатель группы The Who Пит Таунсенд, который был его учеником. Мецгер также известен как редактор журнала об искусстве и технологиях Page.