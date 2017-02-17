Умер создатель «бедного искусства» Яннис Кунеллис

Итальянский художник и скульптор греческого происхождения Яннис Кунеллис скончался на 81 году жизни в Риме. Об этом сообщает Rai News.

Кунеллис являлся одним из создателей и главных представителей арте повера («бедное искусство») — течения, появившегося в Италии во второй половине 1960-х. Приверженцы этого направления использовали в своих работах промышленные материалы, пытаясь освободить творчество от ограничений традиционных форм искусства.

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Куннелис использовал в своих работах уголь, обломки деревьев, землю, камни, каркасы кроватей, веревки и вешалки для одежды. Основными персонажами в его инсталляциях часто становились птицы.

В России первая выставка художника прошла в 1991 году. Спустя 20 лет он представил в «Красном Октябре» свою инсталляцию S.T. В 2013-м Кунеллис выступил художником-постановщиком в опере Дмитрия Курляндского «Носферату», которая прошла в Перми.