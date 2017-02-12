Умер японский писатель и художник Дзиро Танигути

Японский автор манги ​Дзиро Танигути скончался на 70-м году жизни. Об этом в Facebook сообщило французское издательство комиксов и детских книг Casterman, с которым сотрудничал художник.

Причины смерти не раскрываются.

Танигути родился в 1947 году. Он начал свою карьеру в качестве помощника художника и писателя Кадзуо Камимуры (автор манги «Госпожа Кровавый Снег»).

Танигути создал такие произведения, как «Икар», «Земля обетованная», «Бэнкэй в Нью-Йорке», «Уход за псом» и «Далеко-неподалеку». По последней манге в 2010 году был снят французский фильм «Далеко по соседству». Танигути также выступил сценаристом телевизионного сериала «Одинокий гурман» (Kodoku no Gurume).

В мае 2016 года в США в возрасте 54 лет умер художник-постановщик и иллюстратор Дарвин Кук, работавший над мультсериалами про Бэтмена и Супермена.