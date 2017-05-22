«Нелюбовь» Звягинцева стала лидером рейтинга кинокритиков Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал лидером среди картин конкурса 70-го Каннского фестиваля. Рейтинг лент на пятый день киносмотра приводит журнал Screen в понедельник, 22 мая.

Драма Звягинцева, в которой рассказывается о 12-летнем мальчике, переживающим развод родителей, получила общую оценку в 3,2 балла. Больше всего очков картине отдали критики из США, Италии, Великобритании и России — четыре балла из четырех.

Второе место разделили «Мир, полный чудес» американца Тодда Хейнса и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда (2,7 балла). На третьей строчке — драма «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо (2,5 балла).

Замыкает список биографический фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар», повествующий о франко-швейцарском кинематографисте Жане-Люке Годаре. Он получил 1,5 балла.

Рейтинг обновляется ежедневно на основе отзывов кинокритиков из разных стран мира. 70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.

«Нелюбовь» появится в российских кинотеатрах 1 июня.