Фильм российского режиссера получил награду на фестивале в Каннах

Фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на 70-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд», получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Об этом в субботу, 27 мая, сообщает «Интерфакс».

«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — заявил Балагов на церемонии.

Материалы по теме Чем дело началось Канны-2017. День 1: фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста

Действие в картине «Теснота» происходит в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Фильм повествует о жизни еврейской семьи в этом городе. Поворотный момент ленты — похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

Кроме того, жюри ФИПРЕССИ отметило фильм «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо и работу «Фабрика ничего» португальца Педро Пиньо.

Победители основного конкурса Каннского кинофестиваля станут известны в воскресенье, 28 мая.

Ранее в рамках кинофорума была показана картина другого российского режиссера Андрея Звягинцева — «Нелюбовь». Критики встретили эту работу долгими аплодисментами.

70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.

