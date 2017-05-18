Открылся Российский павильон в Каннах

На 70-м Каннском фестивале состоялось торжественное открытие Российского павильона, который в десятый раз является официальным представительством России на киносмотре. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

Также начал свою работу объединенный стенд Roskino — Russian Cinema Worldwide на международном кинорынке Marche du Film, который проходит в дни Каннского фестиваля. На нем в 2017 году представлено более 45 производственных и прокатных компаний, включая Art Pictures Studio, Central Partnership, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, Mars Media, Amedia Production, Mosfilm.

В открытии Российского павильона приняли участие глава организующей его работу компании Роскино Екатерина Мцитуридзе, директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, продюсер включенного в основной конкурс Каннского фестиваля фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский и заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

«Канны — главная киноплощадка, во всяком случае — для независимого и авторского кино. Мы все мечтаем, чтобы Россия стала неотъемлемой частью этого кинематографа. Естественно, у отечественного кино должен быть свой дом, где кинематографисты могли бы собираться, общаться, обмениваться опытом, обсуждать сценарии, и без Российского павильона представить себе Каннский кинофестиваль сегодня невозможно», — заметил Александр Роднянский.

В 2017 году в Российском павильоне пройдут такие мероприятия, как пресс-конференция участвующего в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля фильма «Теснота» Кантемира Балагова, презентации Кинокомиссии Москвы и нового информационного ресурса Фонда кино, шоу-кейсы новых проектов компаний Central Partnership («Легенда о Коловрате»), Maison 1618 («Как скажешь, мама»), «Вега Фильм» и «Арк Пикчерс» («Москва влюбленная»), «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» («Т-34»). Кроме того, Роскино представит ежегодный альманах лучших короткометражных фильмов молодых отечественных режиссеров Global Russians-2017, а кинокритики Андрей Плахов и Лев Карахан — написанную вместе с киноведом Даниилом Дондуреем книгу «Каннские хроники 2006-2016».

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнерами Роскино выступают ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и Кинокомиссия города Москвы.