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Силовые структуры
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16:44, 22 июля 2026 (обновлено: 16:52, 22 июля 2026)Силовые структуры

Разгромивший двумя топорами машину российских полицейских мужчина получил пулю

Mash: В Луганске задержан мужчина, который разгромил полицейскую машину двумя топорами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mike Segar / Reuters

В Луганске разбивший двумя топорами машину полицейских мужчина получил пулю в ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, экипаж полиции приехал на вызов из-за ссоры между женщиной и ее братом. На месте правоохранители увидели вооруженного топорами мужчину, который сразу направился в их сторону. Он с ходу начал громить их автомобиль. Силовики потребовали остановиться и бросить топоры, но фигурант проигнорировал их призывы. Тогда они произвели предупредительный выстрел. Он не принес результатов, и тогда полицейские выпустили пулю в ногу дебошира. После этого его удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане местный житель с кирпичом уничтожил машину бывшей возлюбленной на глазах у полицейских.

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