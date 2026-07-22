Разгромивший двумя топорами машину российских полицейских мужчина получил пулю

Mash: В Луганске задержан мужчина, который разгромил полицейскую машину двумя топорами

В Луганске разбивший двумя топорами машину полицейских мужчина получил пулю в ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, экипаж полиции приехал на вызов из-за ссоры между женщиной и ее братом. На месте правоохранители увидели вооруженного топорами мужчину, который сразу направился в их сторону. Он с ходу начал громить их автомобиль. Силовики потребовали остановиться и бросить топоры, но фигурант проигнорировал их призывы. Тогда они произвели предупредительный выстрел. Он не принес результатов, и тогда полицейские выпустили пулю в ногу дебошира. После этого его удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане местный житель с кирпичом уничтожил машину бывшей возлюбленной на глазах у полицейских.