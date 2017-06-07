Звягинцев откажется от современных тем ради исторического кино

Российский режиссер Андрей Звягинцев заявил о планах отказаться от создания фильмов, связанных с современной тематикой. Об этом кинематографист рассказал ТАСС в среду, 7 июня.

По словам Звягинцева, в настоящее время он предложил продюсеру три проекта, посвященных историческим темам и «никак не связанных с современностью». Кинематографист готов снять ленту, посвященную либо событиям Второй мировой войны, либо становлению христианства в Киевской Руси, либо истории Древней Греции. Три сценария уже готовы, подчеркнул режиссер.

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Звягинцев также рассказал, что ранее хотел снять ремейк картины «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана: «Это могло бы быть хорошей идеей — перенести на нашу почву, с нашими актерами, с сегодняшними реалиями. Фильм о разводе, об отношениях мужчины и женщины, которые пришли к кризису». Кинематографист добавил, что отказался от этой идеи после создания «Нелюбви».

Андрей Звягинцев — режиссер таких фильмов, как «Елена», «Левиафан» и «Возвращение». За драму «Нелюбовь» он получил приз жюри на Каннском фестивале 2017 года.