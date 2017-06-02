Звягинцев пожелал снять деполитизированный фильм о Великой Отечественной войне

Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший приз жюри на Каннском фестивале за драму «Нелюбовь», заявил о желании снять ленту о Великой Отечественной войне, деполитизировав эту тему. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 2 июня.

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Кинематографист признался, что хочет «рассказать о человеке на войне, о человеке в условиях этого тотального ужаса». «Чем является еще война, как не кромешным ужасом? Как человек выживает в этих условиях, как человек пытается остаться человеком и встраиваться в эти обстоятельства», — отметил Звягинцев.

Сценарий проекта готов с 2008 года, подчеркнул режиссер. По его словам, это будет серия новелл о разных эпизодах войны.

Андрей Звягинцев также снял фильмы «Елена», «Левиафан» и «Возвращение».