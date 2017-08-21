Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский призвал не придавать выдвижению российского фильма на «Оскар» большого значения. По словам чиновника, кинопремия «перепиарена», передает РИА Новости в понедельник, 21 августа.

«Вы знаете, "Оскар", как наиболее раскрученная премия англоязычного кино, довольно сильно, коряво выражусь, перепиарен. Все-таки это главным образом премия для фильмов, которые снимаются на английском языке», — пояснил Мединский.

Отвечая на вопрос, какой российский проект будет выдвинут в номинации «Лучшая лента на иностранном языке», министр ответил: «Какой отправят, такой отправят». «Этим занимается оскаровский комитет, это не решение Министерства культуры», — объяснил он.

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Ранее в августе о желании бороться за «Оскар» объявили создатели «Нелюбви» и режиссер «Матильды» Алексей Учитель.

Решение о том, какая лента будет выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», принимает российский оскаровский комитет. По правилам кинопремии, от каждой страны в состязании может принимать участие лишь одна картина.