Фильм про Леху Штыря и Витьку Чеснока захотели выдвинуть на «Оскар» от России

Создатели фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» пожелали выдвинуть картину на соискание «Оскара» от России. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщил продюсер Федор Попов, передает РИА Новости.

«Предварительный прокат у нас начнется 19 сентября в кинотеатре "Иллюзион". Это будет семь дней проката, чтобы мы имели возможность представить картину на рассмотрение Оскаровского комитета», — заявил он.

«Наряду со многими другими, она будет претендовать на то, чтобы представлять нашу страну на "Оскаре"», — добавил Попов.

Продюсер рассказал, что, помимо режиссера-новичка Александра Ханта, на соискание американской кинопремии будет претендовать другой дебютант, Кантемир Балагов с фильмом «Теснота».

«Я буду болеть за эти две картины именно потому, что они дебютанты. Дебютантам очень сложно выживать. Для нас — и для создателей, и для зрителей, это важно, важно, чтобы такие картины получали поддержку», — подчеркнул Попов.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — фильм-лауреат фестиваля «Окно в Европу» и Международного фестиваля в Карловых Варах.